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Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане. Всего произошло два взрыва. Об этом пишет Mash.
По данным издания, вражеская атака произошла около 07:00. Местные жители рассказали, что сначала услышали звук пропеллера, далее последовала автоматная очередь и громкий хлопок. Всего прогремело два взрыва.
На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. В 15 км от места находится аэропорт, который ранее усилили защитой от атак БПЛА.
Глава Дагестана Сергей Меликов информацию о сбитом беспилотнике подтвердил.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях.
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. В 15 км от места находится аэропорт, который ранее усилили защитой от атак БПЛА.
Глава Дагестана Сергей Меликов информацию о сбитом беспилотнике подтвердил.
«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях.
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Элина Позднякова