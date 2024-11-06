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Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане

В Каспийске сбили украинский беспилотник
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Украинские беспилотники атаковали Каспийск в Дагестане. Всего произошло два взрыва. Об этом пишет Mash.
По данным издания, вражеская атака произошла около 07:00. Местные жители рассказали, что сначала услышали звук пропеллера, далее последовала автоматная очередь и громкий хлопок. Всего прогремело два взрыва.

На место уже прибыли сотрудники оперативных служб. В 15 км от места находится аэропорт, который ранее усилили защитой от атак БПЛА.



Глава Дагестана Сергей Меликов информацию о сбитом беспилотнике подтвердил.

«Сегодня утром силы противовоздушной обороны уничтожили над Каспийском беспилотный летательный аппарат», — написал он в своем Telegram-канале.
Он также призвал не размещать фото и видеоматериалы, которые могут оказать содействие врагам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях.

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#всу
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Брошенные тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области
06 ноября 2024, 08:04

Фото: iStock/Jakub Laichter

Брошенные сослуживцами тела девяти боевиков ВСУ обнаружили в районе Любимовки Курской области, один из них был одет в российскую форму с украинскими шевронами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Обнаружили наши бойцы по мере продвижения тела девятерых боевиков ВСУ. Они были ликвидированы ранее в ходе боев. На одном из них была форма российская, а на ней — украинские шевроны», — говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские боевики не стали забирать тела своих сослуживцев.

Накануне сообщалось, что в Курской области уничтожили 15 украинских боевиков при отражении атаки. Уточняется, что российские военнослужащие предлагали бойцам ВСУ сдаться в плен. По данным силовиков, они этого делать не захотели.

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#курская область
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Ночью три БПЛА ВСУ атаковали Курскую и Орловскую области
Минобороны РФ: ПВО сбила три дрона ВСУ в Курской и Орловской областях
06 ноября 2024, 07:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В ночь на 6 ноября российские силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника в Курской и Орловской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что два вражеских беспилотника сбиты в Курской области и один – в Орловской.

Напомним, ВСУ атаковали многоквартирный жилой дом в Белгороде во вторник, 5 ноября. Украинский дрон залетел прямо в квартиру, где находились люди. По предварительным данным, пострадали пять человек. Одному из них понадобилась госпитализация. Для людей поврежденного дома организовали ПВР.

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#атака
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«Если отступишь, свои постреляют»: Пленный рассказал о зверских приказах командования ВСУ
Пленный из ВСУ сообщил об угрозах командования стрелять по отступающим
06 ноября 2024, 06:33

Фото: iStock/zabelin

Украинский военный Владимир Николенко, сдавшийся в плен в Курской области, рассказал РИА Новости, что командование ВСУ отдает приказы стрелять по своим солдатам в случае их отступления.
Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады, заявил, что командование действует как заградотряд.

«Им говоришь, что негде ни укрыться, ни спрятаться, ни отойти», — делится Николенко.
Однако в ответ по рации четко слышно: если отступишь, то свои же тебя и постреляют. Такие угрозы повторялись неоднократно.

Подразделения ВСУ попытались прорваться в Курскую область 6 августа, но их наступление было остановлено.

По данным Минобороны России на 2 ноября, за время боев в приграничье ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.

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#стрельба
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Зеленский заявил о столкновении ВСУ с солдатами КНДР
06 ноября 2024, 05:17

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уже вступили в бои с солдатами из Северной Кореи в зоне спецоперации.
В видеообращении от 5 ноября он отметил, что сражения с северокорейскими солдатами открывают новую страницу нестабильности в мире, однако не уточнил, где и когда произошли эти столкновения.

Зеленский призвал международное сообщество остановить «эскалацию» конфликта, предупредив о последствиях российско-северокорейского сотрудничества, и поблагодарил союзников за готовность принять конкретные меры в поддержку Украины.

Ранее украинский представитель Андрей Коваленко утверждал, что ВСУ впервые атаковали корейских солдат в Курской области, хотя Москва не подтверждала наличие бойцов из КНДР в своих силах.

Тем временем президент Финляндии Александр Стубб, предостерегая Украину, напомнил о «финском сценарии» нейтрального пути, примененном Финляндией после Второй мировой войны, но посчитал его неприемлемым для Украины.

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Экипажи Су-25 уничтожили в курском приграничье бронетехнику и боевиков ВСУ
06 ноября 2024, 05:03

Фото: istock / Kharkhan_Oleg

Штурмовики на самолетах Су-25 ликвидировали замаскированную бронированную технику и солдат украинской армии в приграничных районах Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу украинских подразделений в приграничных районах Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета», — сказано в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что после боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава исполнили регламентные работы по обслуживанию воздушных судов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что в Константиновке много раненых колумбийских наёмников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Бербок посетила Украину: Киев вновь просит Германию о поставках оружия
Reuters: Бербок во время визита на Украину заметили на границе с РФ и Белоруссией
06 ноября 2024, 04:21

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время неожиданного визита на Украину посетила пограничников в Черниговской области, недалеко от границы с Россией и Белоруссией.
Как сообщает агентство Reuters, Бербок встретила просьбы о дополнительной поставке оружия.

«Министр посетила подразделение государственной пограничной службы, где украинская сторона вновь попросила увеличить поставки вооружений», — отмечает агентство.
СМИ сообщили о визите Бербок в Киев в понедельник, где, по словам немецкого дипведомства, министр пообещала Украине поддержку Германии до достижения «справедливого мира».

В октябре канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердил передачу нового пакета военной помощи на сумму 600 миллионов евро, который анонсировался еще в 2023 году. Однако ранее в августе немецкие СМИ сообщали о сокращении военной помощи Украине из-за нехватки средств в бюджете.

Россия осуждает такие поставки, считая их препятствием для урегулирования конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженные грузы для Украины могут стать законной целью для российских сил.

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Мобилизация или суровый режим: На Украине заключенным создают невыносимые условия
Военнопленный: заключенных на Украине заставляют идти на фронт через невыносимые условия
06 ноября 2024, 02:20

Фото: iStock/Diy13

На Украине заключенных ставят в «невыносимые условия», чтобы заставить их идти на фронт, признался РИА Новости бывший офицер полиции и военнопленный ВСУ Роберт Погорелов.
По его словам, администрация колонии объявила заключенным, что у них «есть шанс» на выбор. Но если не пойдут служить добровольно, то потом будет принудительно.

Погорелов объяснил, что после этих слов режим в колонии начал ужесточаться.



«Условно-досрочного никому не будет, никаких льгот не будет, только на ремень, то есть только через армию», — сообщил военнопленный.
Он добавил, что заключенным фактически предложили два пути: либо остаться в колонии без всякой надежды на свободу, либо выйти досрочно, но с целью мобилизации.

Такие меры стали возможны на фоне военного положения, введенного на Украине с 24 февраля 2022 года, и всеобщей мобилизации, подписанной Зеленским, которая запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну.

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#мобилизация
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Пленный боец ВСУ рассказал, что в Константиновке много раненых колумбийских наёмников
05 ноября 2024, 21:22

Фото: iStock/ Cunaplus_M.Faba

Огромное количество колумбийских наёмников с ранениями доставляли в украинский военный госпиталь в Константиновке, который расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, сообщает РИА Новости украинский военнопленный Владимир Николенко.
Он рассказал, что встретил колумбийцев из «иностранного легиона» во время лечения в госпитале Константиновки.

«Я там долгое время лечился, и там я пересекался с иностранцами. В основном это были колумбийцы. Они называли себя «иностранный легион». Естественно, они там раненые были», — поделился военнопленный.

Он также уточнил, что колумбийские наёмники не знали украинского языка.

Владимир Николенко — стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. Он сдался в в плен российской армии, когда оказался в окружении на территории Курской области.

Ранее в Брянской области ликвидировали наёмника, который представлял 75-й рейнджерский полк глубинной разведки ВС США.

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#всу
#наемники
#колумбия
#сво
#днр
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Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и 40 тысяч противогазов
05 ноября 2024, 19:56

Фото: iStock/aquatarkus

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 млн долларов. Об этом сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин на своей странице в социальной сети X.
Уточняется, что данный пакет помощи будет состоять из 40 тыс противогазов. По словам Болина, также между странами было подписано соглашение об углублении сотрудничества в области гражданской обороны.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что в «кошельках европейских налогоплательщиков» необходимо найти больше денег для поддержки Киева. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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