Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за угрозы БПЛА
Работа мюнхенского аэропорта в очередной раз приостановлена из-за появления в небе неопознанных беспилотников. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани.
Согласно заявлению представителя аэропорта, перекрыты обе взлетно-посадочные полосы. При этом агентство не уточнило являются замеченные в небе БПЛА причиной закрытия объекта.
Стоит отметить, что вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту произошла аналогичная ситуация. Лишь на утро следующего дня работа воздушной гавани была возобновлена. При этом полицейские так и смогли выяснить ответственных за запуск беспилотников лиц.
Читайте также: