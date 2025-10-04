Достижения.рф

Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за угрозы БПЛА

Фото: istockphoto / rancho_runner

Работа мюнхенского аэропорта в очередной раз приостановлена из-за появления в небе неопознанных беспилотников. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани.



Согласно заявлению представителя аэропорта, перекрыты обе взлетно-посадочные полосы. При этом агентство не уточнило являются замеченные в небе БПЛА причиной закрытия объекта.

Стоит отметить, что вечером 2 октября в мюнхенском аэропорту произошла аналогичная ситуация. Лишь на утро следующего дня работа воздушной гавани была возобновлена. При этом полицейские так и смогли выяснить ответственных за запуск беспилотников лиц.

Александр Огарёв

