Аэропорт Мюнхена снова закрыли из-за угрозы БПЛА

04 октября 2025, 00:20

Reuters: аэропорт Мюнхена закрыт из-за угрозы БПЛА

Фото: istockphoto / rancho_runner

Работа мюнхенского аэропорта в очередной раз приостановлена из-за появления в небе неопознанных беспилотников. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на службу безопасности воздушной гавани.