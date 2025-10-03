Рейс Москва — Сочи экстренно приземлился в Грозном
Авиарейс SU 1140, направлявшийся из Москвы в Сочи, сделал вынужденную посадку в аэропорту Грозного. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».
Пассажиры в беседе с корреспондентом издания рассказали, что в столице Чечни борт приземлился между 00:00 и 01:00. При этом изначально в пункт назначения самолет должен был прибыть в 23:10. Людям сообщили, что аэропорт Сочи закрыт до 03:00.
Ранее стало известно, что Сочи подвергся атаке украинских беспилотников. Местные жители рассказали о нескольких взрывах в районе Черного моря. Вполне вероятно, это были звуки работы системы противовоздушной обороны.
