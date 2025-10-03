Рейс Москва — Сочи экстренно приземлился в Грозном

03 октября 2025, 04:17

Фото: istockphoto / rebius

Авиарейс SU 1140, направлявшийся из Москвы в Сочи, сделал вынужденную посадку в аэропорту Грозного. Об этом пишет Телеграм-канал «Осторожно, новости».