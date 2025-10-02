Достижения.рф

В Сочи объявлена воздушная тревога из-за налета беспилотников ВСУ

SHOT: беспилотники ВСУ пытаются атаковать Сочи
Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали воздушную атаку на город Сочи с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Издание со ссылкой на очевидцев утверждает, что над Черным море слышны звуки взрывов, которые, по предварительным данным, являются работой системы противовоздушной обороны. Кроме того, в городе звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе беспилотников на территории города и посоветовал жителям найти укрытие и не подходить к окнам. Также появилась информация, что в местном аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

