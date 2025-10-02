В Сочи объявлена воздушная тревога из-за налета беспилотников ВСУ

02 октября 2025, 23:37

SHOT: беспилотники ВСУ пытаются атаковать Сочи

Фото: istockphoto / Terry Papoulias

Вооруженные силы Украины (ВСУ) организовали воздушную атаку на город Сочи с помощью беспилотников. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.