В Мюнхене закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников
Мюнхенский аэропорт временно прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за неопознанных беспилотников в небе. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В пресс-службе местной полиции заявили, что очевидцы пожаловались на несколько БПЛА, летящих в непосредственной близости от немецкого аэропорта. После этого около 20 авиарейсов были отменены.
Федеральная и земельная полиция начали обследовать ближайшие районы, в спецоперации задействованы вертолеты.
В последнее время на территории европейских государств активизировались неизвестные беспилотники. Несколько случае зафиксировано в Дании, в результате чего аэропорт Копенгагена оснастили радаром для выявления потенциальной угрозы.
