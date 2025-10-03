Достижения.рф

В Мюнхене закрыли аэропорт из-за неизвестных беспилотников

SHOT: аэропорт Мюнхена закрыли из-за беспилотников
Фото: istockphoto / Leonid Eremeychuk

Мюнхенский аэропорт временно прекратил прием и выпуск воздушных судов из-за неопознанных беспилотников в небе. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.



В пресс-службе местной полиции заявили, что очевидцы пожаловались на несколько БПЛА, летящих в непосредственной близости от немецкого аэропорта. После этого около 20 авиарейсов были отменены.

Федеральная и земельная полиция начали обследовать ближайшие районы, в спецоперации задействованы вертолеты.

В последнее время на территории европейских государств активизировались неизвестные беспилотники. Несколько случае зафиксировано в Дании, в результате чего аэропорт Копенгагена оснастили радаром для выявления потенциальной угрозы.

Александр Огарёв

