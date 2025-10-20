Аэропорт Пулково приостановил работу из-за аварийной посадки самолета
В Петербурге аэропорт Пулково временно не принимает и не выпускает суда. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Выяснилось, что причиной послужила аварийная посадка Airbus A320, который должен был лететь в Баку. Самолет около четырех часов кружил вокруг Северной столицы, вырабатывая топливо для безопасной посадки. По предварительной информации, у авиалайнера возникли технические неполадки с шасси после взлета.
Экипаж предпринял попытку ручного выпуска стоек, однако механизм не отреагировал на команды. После продолжительных маневров пилотам пришлось выполнять посадку в условиях ограниченной видимости. В результате самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Ранее стало известно, что самолет благополучно приземлился. Никто из экипажа и пассажиров не пострадал.
