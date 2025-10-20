Два человека пропали без вести после авиационного происшествия в Гонконге
Грузовое воздушное судно компании Emirates, прибывшее в Гонконг из Дубая, выехало за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает South China Morning Post.
Boeing-747-481 столкнулся с автомобилем аэродромной службы, после чего транспортное средство вместе с самолетом оказалось в воде. В результате происшествия пропали без вести два работника наземной службы, находившиеся в машине.
В настоящий момент временно прекращена работа северной взлетно-посадочной полосы. На месте аварии работают экстренные службы.
Стоит отметить, что это уже второй подобный случай в истории гонконгского аэропорта. Аналогичное происшествие произошло в 1993 году, когда самолет авиакомпании China Airlines при неблагоприятных погодных условиях также съехал с полосы в воду. Тогда в результате аварии пострадали 23 человека.
