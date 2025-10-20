Достижения.рф

Пассажирский лайнер кружит над Петербургом и готовится к аварийной посадке

Фото: istockphoto / Bogdan Khmelnytskyi

Пассажирский самолёт совершает круги над Петербургом в ожидании разрешения на посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



На борту рейса Санкт-Петербург — Баку авиакомпании Azerbaijan Airlines произошел технический сбой. По предварительной информации, у самолета не убирается стойки шасси после взлëта. В настоящее время экипаж занимается выработкой топлива для обеспечения максимально безопасной посадки.

На территории аэропорта Пулково мобилизованы все необходимые аварийно-спасательные службы. Специалисты находятся в полной готовности к приёму воздушного судна. Проводятся все необходимые мероприятия для обеспечения безопасности пассажиров и экипажа.

Александр Огарёв

