Круживший над Петербургом самолет благополучно приземлился в Пулково
Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
При приземлении воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным издания, техническая неисправность возникла при наборе высоты — основная стойка шасси не вошла в гондолу самолета. В результате экипажу пришлось около четырех часов кружить над городом для выработки топлива.
Несмотря на нештатную ситуацию, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все службы аэропорта сработали оперативно.
Для обеспечения бесперебойной перевозки пассажиров новый рейс по тому же маршруту запланирован на 08:20.
