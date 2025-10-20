Круживший над Петербургом самолет благополучно приземлился в Пулково

20 октября 2025, 04:05

Фото: istockphoto / Diy13

Пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково. Об этом пишет Телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».