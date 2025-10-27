27 октября 2025, 00:58

Reuters: аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за подозрительных объектов в небе

В воздушном пространстве Вильнюсского аэропорта обнаружили несколько неопознанных объектов, предположительно воздушных шаров. В связи с этим работу аэропорта временно приостановили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы.