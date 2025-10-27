Аэропорт Вильнюса прекратил работу из-за подозрительных объектов в небе
В воздушном пространстве Вильнюсского аэропорта обнаружили несколько неопознанных объектов, предположительно воздушных шаров. В связи с этим работу аэропорта временно приостановили, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы.
По данным источника, несколько воздушных объектов, идентифицированных как вероятные гелиевые шары, оказались в зоне действия воздушной гавани. Это вынудило власти принять решение о приостановке авиасообщения.
Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент за последнее время. Ранее в субботу аэропорт уже временно прекращал работу из-за обнаружения аэростатов в воздушном пространстве. После проверки ситуация нормализовалась, и полёты возобновили.
Читайте также: