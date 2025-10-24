Крыша обрушилась на платформу Ладожского вокзала в Петербурге
На платформу Ладожского вокзала в Петербурге обрушилась часть крыши надземной парковки. Об этом сообщили экстренные службы, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости».
На месте происшествия работают сотрудники МЧС, доступ к опасному участку временно ограничили.
По предварительным данным, пострадавших нет – в момент обрушения на платформе никого не было.
Обвал произошёл над одной из платформ, куда упали фрагменты потолочных конструкций. Причины происшествия устанавливаются, специалисты оценивают состояние здания и проверяют прилегающие конструкции.
Ладожский вокзал – самый новый железнодорожный вокзал Санкт-Петербурга. Его открыли в 2003 году для разгрузки других станций города. Сейчас вокзал обслуживает проходящие поезда и направления в сторону Мурманска, Воркуты и восточных регионов России.
