Крыша обрушилась на платформу Ладожского вокзала в Петербурге

На платформу Ладожского вокзала в Петербурге обрушилась часть крыши надземной парковки. Об этом сообщили экстренные службы, передаёт Telegram-канал «Осторожно, новости».



На месте происшествия работают сотрудники МЧС, доступ к опасному участку временно ограничили.

По предварительным данным, пострадавших нет – в момент обрушения на платформе никого не было.

Обвал произошёл над одной из платформ, куда упали фрагменты потолочных конструкций. Причины происшествия устанавливаются, специалисты оценивают состояние здания и проверяют прилегающие конструкции.

Ладожский вокзал – самый новый железнодорожный вокзал Санкт-Петербурга. Его открыли в 2003 году для разгрузки других станций города. Сейчас вокзал обслуживает проходящие поезда и направления в сторону Мурманска, Воркуты и восточных регионов России.

Анастасия Чинкова

