Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском. Об этом он написал в Telegram-канале.
«Вы знаете, что погибла женщина 78-го года и два человека находятся в тяжелом состоянии, мы сейчас к ним поедем», — сказал он.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА ВСУ.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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