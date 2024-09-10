Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что атака беспилотниками на Подмосковье и другие регионы Российской Федерации — это новая попытка Украины использовать террористические методы для ударов по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.