В аэропорту «Жуковский» зафиксировано падение осколков беспилотника

Фото: iStock/Sitikka
На территории столичного аэропорта «Жуковский» было зафиксировано падение осколков сбитого ранее украинского беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
Отмечается, что в результате падения осколков никто не пострадал.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в нескольких округах: Подольск, Люберцы, Коломна, Домодедово и Раменское.
В связи с этим были временно закрыты аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», которые в настоящее время работают в штатном режиме. Поскольку они были закрыты на взлёт и посадку, 48 рейсов были перенаправлены в другие аэродромы области.
Читайте также:
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что минувшей ночью средствами ПВО были сбиты 14 беспилотников в нескольких округах: Подольск, Люберцы, Коломна, Домодедово и Раменское.
В связи с этим были временно закрыты аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский», которые в настоящее время работают в штатном режиме. Поскольку они были закрыты на взлёт и посадку, 48 рейсов были перенаправлены в другие аэродромы области.
Читайте также:
Воробьёв пообещал спасти котов жительницы повреждённого дома в Раменском
Стало известно, сколько человек остаются в тяжелом состоянии после атаки БПЛА в Раменском
«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском
Анастасия Чинкова