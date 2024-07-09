Аэропорты Астрахани и Волгограда закрыты на фоне опасности атаки БПЛА

Фото: iStock/Sitikka
Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани и Волгограда из-за угрозы атаки БПЛА, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, воздушные гавани этих аэропортов временно не принимают рейсы как на прилёт, так и на вылет.
В ночь на 9 июля Вооружённые силы Украины нанесли очередной массовый удар по мирным российским регионам. В Минобороны сообщили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области.
В Волгоградской области беспилотники рухнули на территории НПЗ и хлебозавода, после чего там вспыхнули крупные пожары.
Читайте также:
Минувшей ночью в Ростовской области сбили 21 украинский беспилотник
Бабушкин: БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Астраханской области
Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области
В ночь на 9 июля Вооружённые силы Украины нанесли очередной массовый удар по мирным российским регионам. В Минобороны сообщили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области.
В Волгоградской области беспилотники рухнули на территории НПЗ и хлебозавода, после чего там вспыхнули крупные пожары.
Читайте также:
Минувшей ночью в Ростовской области сбили 21 украинский беспилотник
Бабушкин: БПЛА ВСУ попытались атаковать объекты в Астраханской области
Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области
Евгения Парфентьева