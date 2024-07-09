Подстанция и нефтебаза загорелись при атаке дронов ВСУ в Волгоградской области

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Дежурные средства ПВО и РЭБ минувшей ночью пресекли атаку украинских беспилотников в Волгоградской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Бочаров.
Отмечается, что в результате падения сбитых дронов произошли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на-Дону.
Пожар на подстанции был оперативно потушен. Энергоснабжение осуществляется штатно.
На месте пожара на нефтебазе продолжают работать пожарные МЧС России. Огонь не создаёт угроз для находящихся поблизости жилых домов.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производственном предприятии в Мурманской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 1500 квадратных метров.
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Пожар на подстанции был оперативно потушен. Энергоснабжение осуществляется штатно.
На месте пожара на нефтебазе продолжают работать пожарные МЧС России. Огонь не создаёт угроз для находящихся поблизости жилых домов.
Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на производственном предприятии в Мурманской области. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 1500 квадратных метров.
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Анастасия Чинкова