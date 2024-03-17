Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский после атаки дронов вернулись к штатной работе

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подмосковные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский в 11:15 вернулись к штатной работе. Временные ограничения сняты, заявили в пресс-службе Росавиации.
«Ограничения вводились с 9:39 для обеспечения безопасности пол1тов гражданских воздушных судов», – говорится в сообщении.На время ограничений самолёты были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщается в телеграм-канале аэропорта Домодедово. Так, в Нижний Новгород ушли рейсы из Норильска, Оша, Горно-Алтайска и Иркутска. Лайнеры, летевшие из Оша, Улан-Удэ, Баку и Санкт-Петербурга, а также два рейса из Нового Уренгоя перенаправили в Шереметьево.
Во всех случаях, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах ЧП работают специалисты экстренных служб.
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