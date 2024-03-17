Над территорией Подмосковья за ночь нейтрализовано четыре беспилотника

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Дежурные средства российской ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили над территорией Московской области четыре беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны. Там назвали эти инциденты попытками Киева совершить террористические атаки c применением БпЛА самолётного типа на объекты на территории России.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО отразили атаку двух летевших на Москву дронов в городском округе Домодедово. Позже он информировал о нейтрализации ещё двух БпЛА – в Ступинском и Раменском городских округах.
Всего, по данным военного ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 35 беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской и Курской областями, а также над Краснодарским краем.
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«На местах падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Там работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.
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Лора Луганская