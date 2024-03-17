На фоне атаки дронов ограничена работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Дмитрий Васильев
В Подмосковье ограничили работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«На работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский с 9:30 введены ограничения для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов», – говорится в сообщении.Ранее силы российской ПВО отразили в подмосковном городском округе Домодедово пятую с начала суток беспилотника, летевшего на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.
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Лора Луганская