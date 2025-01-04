В аэропорту Пулково в Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр»

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр». Воздушная гавань ввела ограничения на приём и вылет самолётов.
В настоящее время шесть воздушных судов ожидают разрешения на посадку в районе Ладожского озера, сообщает телеграм-канал SHOT. Рейсы направлялись из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. По предварительным данным, ограничения в работе аэропорта связаны с угрозой атаки беспилотников.
В районе полуночи в Пулково уже вводился план «Ковёр». Ограничения на вылет и посадку самолётов действовали более часа — с 23:43 до 0:48. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.
Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. Жертв и разрушений удалось избежать.
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В районе полуночи в Пулково уже вводился план «Ковёр». Ограничения на вылет и посадку самолётов действовали более часа — с 23:43 до 0:48. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.
Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. Жертв и разрушений удалось избежать.
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Александр Бойцов