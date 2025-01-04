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В аэропорту Пулково в Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр»

Фото: istockphoto/Pavel

Фото: istockphoto/Pavel

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге во второй раз за сутки введён план «Ковёр». Воздушная гавань ввела ограничения на приём и вылет самолётов.
В настоящее время шесть воздушных судов ожидают разрешения на посадку в районе Ладожского озера, сообщает телеграм-канал SHOT. Рейсы направлялись из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми. По предварительным данным, ограничения в работе аэропорта связаны с угрозой атаки беспилотников.

В районе полуночи в Пулково уже вводился план «Ковёр». Ограничения на вылет и посадку самолётов действовали более часа — с 23:43 до 0:48. Затем воздушная гавань продолжила работу в штатном режиме.



Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении украинского беспилотника в районе Лужской губы Финского залива. Жертв и разрушений удалось избежать.

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#аэропорт
#беспилотник
Экстренную посадку самолёта в Шарм-эш-Шейхе вызвала неисправность двигателя
04 января 2025, 09:09

Фото: istockphoto/Sitikka

Самолёт Airbus A-321 российской авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха вскоре после взлёта. Причиной стало получение пилотом сигнала о технической неисправности в одном из двигателей.
Информацию об этом, сообщённую министерством гражданской авиации Египта, подтвердили в пресс-службе компании-перевозчика. Инцидент произошёл накануне, 3 января. На борту самолёта находились 236 пассажиров. Вскоре после взлёта командир воздушного судна получил автоматический сигнал о неисправности одного из двигателей. Было принято решение об экстренном возвращении в аэропорт вылета. Незапланированная посадка произошла без эксцессов, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Компетентная группа технических специалистов уже провела проверку с целью выяснения причин появления неполадок, а также необходимые ремонтные работы по их устранению. Для отправки рейса в Екатеринбург компания предоставила запасной борт, чтобы пассажиры не ждали, пока будет произведён ремонт самолёта.

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Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Шарм-эш-Шейхе
04 января 2025, 07:21

Фото: istockphoto/Chalabala

Самолёт российской авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужден был совершить экстренную посадку в аэропорту Шарм-эш-Шейха (Египет) непосредственно после взлёта. Причиной стала техническая неисправность.
Об инциденте сообщили в министерстве гражданской авиации Египта. В своей социальной сети пресс-служба ведомства уточнило, что нестандартная ситуация возникла в пятницу, 3 января, поздно вечером. Пилот самолёта Airbus A-321, направлявшегося рейсом из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, сразу после взлёта сообщил о технической неисправности, возникшей в одном из двигателей.

Было решено произвести экстренную посадку в аэропорту вылета, так как борт ещё даже не успел набрать заданную высоту. Для воздушного судна освободили взлётно-посадочную полосу (ВПП). Самолёт приземлился благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту находилось 236 человек. Их доставили в зал международных вылетов.

Технические эксперты и инженеры уже провели проверку с целью установления причин возникшей неисправности и провели необходимые ремонтные работы.

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#екатеринбург
#служба
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#египет
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Юрист Хаминский: мошенники отправляют ссылки с вызовом в коллегию присяжных
04 января 2025, 04:23

Фото: iStock/napong rattanaraktiya

Мошенники начали отправлять гражданам вызовы в коллегию присяжных через электронную почту или мессенджеры с прикрепленными ссылками. Об этом рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский для РИА Новости.
«Могут приходить сообщения о том, что гражданин выбран для участия в коллегии присяжных заседателей. При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных», — поделился Хаминский.

Еще мошенники отправляют сообщения гражданам от силовых структур. В них россиян просят явиться в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. К таким сообщениям также прикреплены ссылки. В случае перехода по ним преступники получают доступ к паролям от различных приложений, включая банковские. Юрист рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и в случае подозрений перезвонить по номеру, указанному на официальном сайте ведомства.

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#мошенники
#юрист
#преступники
#приложения
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В аэропорту Пулково в Петербурге ограничили полеты
04 января 2025, 02:10

Фото: iStock/Sitikka

В Санкт-Петербурге были ограничены полеты в аэропорту Пулково. Об этом пишут в 78.ru.
«В аэропорту Пулково ввели ограничения. Обстоятельства устанавливаются», — пишут в издании.

Приостановление рейсов действовало чуть больше часа с 23:43 до 0:48. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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Труп в чемодане и загадочная смерть трех сестер: Топ самых загадочных преступлений в России в 2024 году

На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса

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#аэропорт
#ограничения
#санкт-петербург
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Труп в чемодане и загадочная смерть трех сестер: Топ самых загадочных преступлений в России в 2024 году
04 января 2025, 01:55

Фото: iStock/Fedorovekb

Каждый год в мире происходит ряд криминальных историй, которые потрясают мир, а их разгадка может затянуться на долгие годы, а иногда и десятилетия. В данном материале подобраны самые загадочные убийства и исчезновения в России за 2024 год, тайна которых до сих пор не раскрыта. Источник публикации KP.RU.

Мать из Перми с трупом сына в чемодане


Данная история произошла в июле. Тогда бездомный нашел неизвестный чемодан возле мусорных баков. Открыв его мужчина обнаружил тело девятилетнего мальчика, на теле которого были множественные синяки и колотые раны. Также на шее ребенка остался след от удавки.

По камерам видеонаблюдения полиция вышла на след 34-летней Ирины Шатовой, являющейся матерью мальчика. Она шла с чемоданом от подъезда в сторону реки Кама. Шатова проходила с телом мальчика по центру Перми полночи.

После задержания женщина заявляла, ее сына убили коллекторы из-за многомиллионных долгов Шатовой. После она признала свою вину и рассказала, что пошла на это чтобы избавить мальчика от страданий. Сама Шатова хотела покончить жизнь самоубийством.

Загадка смерти троих сестер из Санкт-Петербурга


Следующая история произошла также в июле. Тогда на Комендантском проспекте Северной столицы были обнаружены тела троих сестер, проживающих вместе. Их тела нашел брат девушек, который пришел их проведать. Сестры лежали в закрытой комнате изнутри и не имели никаких следов насилия.

Семья девушек была многодетная и глубоко религиозная. Их отцом был настоятель храма, умерший в 2022 году. Сестры вели затворнический образ жизни и не пускали на порог квартиры даже собственную мать, которая периодически привозила им продукты.

После проведения экспертиз выяснилось, что девушки не принимали наркотические вещества, а их тела не имеют следов насилия. Одной из версий является смерть от голода, так как сестры перед смертью стали отказываться от еды и денег. Родственники не надеются, что тайна их кончины когда-нибудь раскроется.


Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду
Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду


Гибель четырех детей от неизвестного яда в Красноярске


В сентябре Красноярский край стал местом загадочного отравления четырех детей. Все началось с вызова скорой, на которой забрали семью с общим отравлением. Врачам удалось спасти только отца и беременную мать. Их дети в возрасте от 6 до 13 лет погибли.

По результатам экспертизы правоохранители обнаружили на телах следы инсектицида. Этим средством отец травил дом от насекомых. Под подозрением сразу оказался родитель, однако у следователей возникли сомнения, так как за последние 50 лет не зафиксировано ни одной смерти от Дихлофоса.

Убийство маленьких девочек в многодетной семье из Тольятти


Трагедия случилась в начале октября. Тогда на балконе одной из квартир были найдены тела девочек двух и пяти лет. Подозрения пали на их 13-летнюю сестру, которая осталась с убитыми. Когда тела обнаружили, сестра гуляла в парке возле дома и не скрывала, что это она зарезала детей.

Сейчас подросток проходит проверку на вменяемость. Она не проходит по делу как подозреваемая, так как ей еще не исполнилось 14 лет. Полиция не исключает, что девочка взяла на себя вину, так как наказание ей не грозит.

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#мужчина
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На границе России и Польши длинные очереди из 30–40 автомобилей
03 января 2025, 23:57

Фото: iStock/Sergey Pavlov

На границе России и Польши зафиксированы длинные очереди из 30–40 автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр Федеральной таможенной службы.
«В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств» — заявили в telegram-канале ведомства.

Пробка около 30-40 машин наблюдается в Калининградской области по направлению в Польшу. Пунктом пропуска, где образовался затор, стал Мамоново-2. Отмечается, что работа проводится в штатном режиме, а для ускорения работы задействованы дополнительные силы. В частности была вдвое усилена смена таможенного поста. Также на пункте остается еще 60 машин, которые не приняла польская сторона.

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#таможня
#пробки
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На Театральном проезде в Москве произошло ДТП с участием авто и электробуса
03 января 2025, 21:57

Фото: istockphoto/Andrey Ivanov

ДТП с участием автомобиля и электробуса произошло на Театральном проезде в Москве, проинформировали РИА Новости в Мосгортрансе. Уточняется, что при аварии никто из пассажиров не пострадал.
«Сегодня около 18.15 в Театральном проезде, в районе дома 5с1, произошло ДТП с участием автомобиля и электробуса маршрута м2. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу электробусу при перестроении. В результате ДТП пассажиры электробуса не пострадали», — добавили в Мосгортрансе.
Сотрудники ГАИ сейчас выясняют обстоятельства произошедшего. Перед этим сообщалось, что количество автомобилей, попавших в массовую аварию в Казахстане, выросло до 95.

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#аварии
#новости
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Ciбдепо: чиновника в Кузбассе разозлили вандалы
03 января 2025, 17:17

Фото: istockphoto/Dzurag

Чиновника из Кузбасса Станислава Черданцева разозлили вандалы в Гурьевске. Об этом пишет Ciбдепо со ссылкой на Telegram-канал градоначальника.
«Посетители садятся, ставят ноги на зелёные скульптуры. Хотя правила прописаны на информационных табличках, работает аудиооповещение», — гласит пост главы Гурьевска.
Черданцев добавил, что злоумышленники сломали качелю, а также светящиеся деревья. Инцидент произошел в парке Металлургов.

Чиновник попросил жителей ничего не разрушать и проявить благоразумие.

Перед этим сообщалось, что бизнесмена из Чувашии застрелил из двустволки Дед Мороз. Фигуранта уже задержали и возбудили в его отношении дело. Следователи разбираются в деталях произошедшего.

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#мир
#россия
#вандализм
#криминал
#новости
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Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду
03 января 2025, 16:30

Фото: iStock/arnoaltix

Весьма сомнительные методы воспитания применялись в самарском детском саду №337. Придя в группу, мать обнаружила полураздетого воспитанника младшей группы плачущим в раздевалке. Ребенок был наказан воспитателем за баловство и нежелание спать вовремя тихого часа.
Негуманные методы воспитания были лишь верхушкой айсберга накопившихся разногласий в дошкольном заведении. Подобности читайте в материале «Радио 1».

Авторитет и уважение посредством наказания


Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Ситуация с наказанным ребенком произошла в декабре 2021 года. Тогда мать малыша еще была сотрудницей данного дошкольного заведения. Во время тихого часа она из соседней группы услышала плач и решила узнать, что произошло.

«Зашла в группу: один ребенок сидел на модуле в группе, а мой ребенок в пижамке сидел в раздевалке на стульчике. Дверь в раздевалку была открыта. Я спросила воспитателя: «Почему он не спит, ведь тихий час?« Было 13:30. Она сказала: он наказан, потому что не спал, а играл. Я пошла к заведующей, ее в тот момент не было. Написала докладную. После прихода заведующая прочитала докладную и вызвала воспитателя. Та ответила, что нужно наказывать, чтобы заслужить авторитет и уважение. На это заведующая заявила, мол, такие методы нужны, чтобы как-то научить детей, наказание — это мера воспитания детей», — цитирует слова матери издание volga.news.
Мама трехлетнего воспитанника на личном приеме у депутата Госдуммы Александра Хинштейна рассказала о методах воспитания в детском саду №337, после чего к конфликту был привлечен уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также генеральная прокуратура.


Новое руководство — новые правила


Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Детский сад №337, при поддержке еврейского национального центра «Маккаби», на протяжении 25 лет предоставлял возможность еврейским семьям воспитывать своих детей в соответствии с национальными традициями. В 2020 году муниципальный детсад «уплотнили» и сменили руководство.

Из национального садика пропала кошерная еда и иудейские традиции, а группы с 15 человек увеличились до 35. Деятельность нового руководства коснулась и персонала. Новая заведующая начала необоснованно увольнять педагогических работников, набранных прежним руководителем, а новые сотрудники не отличались большой любовью к детям.

Департамент образования города Самары на всё закрывал глаза, ведь производственная мощности дошкольного учреждения увеличилась с 60–70 детей до 173. Атем временем конфликт между родителями, еврейской общиной и администрацией перерастал в настоящее противостояние и его жертвами были дети.

Решение не заставило себя ждать


Фото: iStock/BernardaSv

В связи с конфликтной ситуацией в детском саду и публичной огласке случившегося была инициирована проверка, по итогам которой заведующая детским садом была уволена, а глава департамента образования отстранена от должности в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Еврейской общине было предложено другое помещение, которое будет передано в безвозмездную долгосрочную аренду для еврейских благотворительных организаций.

«Это позволит организовать там конфессиональный детсад, соответствующий всем необходимым требованиям. Вкладывая деньги, люди будут понимать, что никто их оттуда не «попросит». Сад будет не муниципальным, а частным, а, следовательно, это позволит гораздо более гибко работать с воспитанниками», — рассказал Александр Хинштейн изданию progorodsamara.ru.

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