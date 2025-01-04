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В аэропорту Пулково в Петербурге ограничили полеты

Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

В Санкт-Петербурге были ограничены полеты в аэропорту Пулково. Об этом пишут в 78.ru.


«В аэропорту Пулково ввели ограничения. Обстоятельства устанавливаются», — пишут в издании.

Приостановление рейсов действовало чуть больше часа с 23:43 до 0:48. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

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#аэропорт
#ограничения
#санкт-петербург