Аэропорты трех городов России временно ограничили перелеты
Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили работу
В аэропортах трех городов России — Владикавказа, Грозного и Магаса — ввели временные ограничения на полеты. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
По его словам, эти меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Срок действия ограничений и их причины не уточняются.
«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.Ранее временные ограничения на полеты сняли в аэропортах Саратова, Самары, Ульяновска и Пензы.