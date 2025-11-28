Аэропорты трех городов России временно ограничили перелеты

28 ноября 2025, 08:33

Росавиация: аэропорты Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили работу

Фото: iStock/skyNext

В аэропортах трех городов России — Владикавказа, Грозного и Магаса — ввели временные ограничения на полеты. Об этом 28 ноября сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.





По его словам, эти меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Срок действия ограничений и их причины не уточняются.

«Аэропорты Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Магас: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.