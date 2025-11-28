Девочку, руку которой «зажевало» эскалатором в Приморье, перевели в реанимацию
Четырехлетняя девочка находится в стабильно тяжелом состоянии после того, как ее руку затянуло под ступени эскалатора в торговом центре Фокино. Об этом сообщили в Telegram-канале «Находкинская городская больница».
Напомним, что инцидент произошел 27 ноября в торговом центре «Меридиан». Девочка упала во время спуска с эскалатора, и в его механизм попал рукав ее куртки. Руку ребенка зажало.
Спасатели деблокировали пострадавшую, но девочка получила тяжелую скелетную травму и глубокое повреждение тканей. Ребенка госпитализировали.
Врачи направили малышку в операционную. Они остановили кровотечение, очистили раны от загрязнений смазкой эскалатора и наложили временную лангету. Сейчас за состоянием девочки в реанимации следят медики под руководством заведующего отделением Антона Шкоды.
Тактику дальнейшего лечения определят после дополнительных обследований и консультаций со специалистами детских медучреждений края.