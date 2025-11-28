«Лексус» врезался в тягач на трассе в Иркутской области, два человека погибли
Автомобиль «Lexus LX 570» столкнулся с большегрузом на трассе в Иркутской области после того, как вылетел на встречную полосу. Два человека погибли, сообщили в Telegram-канале «МВД38».
Дорожно-транспортное происшествие случилось на 460-м километре федеральной автодороги А-331 «Вилюй» в Нижнеилимском районе.
Предварительно, 31-летний водитель «Лексуса» не справился с управлением и врезался в грузовой седельный тягач. Иномарку серьезно искорежило — ей полностью разворотило кузов.
Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге увеличилось до 94
«В результате аварии два пассажира внедорожника, мужчины 31 и 34 лет, погибли до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в материале.Водителя иномарки с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение города Железногорск-Илимский.
Сотрудники полиции в настоящее время выясняют все обстоятельства аварии.