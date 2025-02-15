Юрист рассказал о новом виде мошенничества

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СНИЛС россиян могут использовать мошенники, чтобы оформлять на своих жертв банковские кредиты. Об этом «Ленте.ру» рассказал декан правового факультета Высшей школы экономики Вадим Виноградов.
Эксперт подчеркнул, что аферисты способны своровать профиль на Госуслугах, меняя в нем данные, чтобы получать налоговые вычеты и социальные выплаты.
Помимо всего прочего, злоумышленники могут зарегистрировать аккаунт и электронный кошелек в финансовых учреждениях.
Накануне стало известно, что мошенники используют многоуровневую схему с «сотрудниками госструктур».
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Помимо всего прочего, злоумышленники могут зарегистрировать аккаунт и электронный кошелек в финансовых учреждениях.
«СНИЛС — это ключевой элемент финансовой и социальной идентичности, содержащий важные персональные данные. Если у злоумышленника окажутся эти и другие персональные данные человека, например, копия паспорта, он может попытаться оформить на его имя кредит в банке», — пояснил Вадим Виноградов.
Накануне стало известно, что мошенники используют многоуровневую схему с «сотрудниками госструктур».
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Никита Кротов