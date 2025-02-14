Аферисты придумали многоступенчатую схему с «сотрудниками госструктур»

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Мошенники разработали для обмана граждан новую многоэтапную схему с фейковыми специалистами госструктур. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.
Аферисты связываются с жертвой и представляются сотрудниками поликлиники. Под предлогом записи на приём к врачу или диспансеризацию они выманивают код из СМС для входа в личный кабинет
Продолжая психологическую обработку, аферисты заявляют, что для пресечения отмывания денег через счета жертвы и защиты от злоумышленников якобы необходимо заявление.
Позже они направляют образец. Под предлогом «приобщения к заявлению» преступники просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, тем самым получая доступ к счёту гражданина.
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«Получив доступ, мошенники отправляют заявки на кредиты в банки или микрофинансовые организации. Когда приходят оповещения, жертва понимает, что аккаунт взломан. В этот момент ей направляют номер «службы поддержки госуслуг». Однако на самом деле это контакт жуликов. Фальшивая техподдержка подтверждает взлом и заявляет, что теперь нужно обратиться в Росфинмониторинг, чтобы «спасти деньги», – отметили в силовом ведомстве.
Продолжая психологическую обработку, аферисты заявляют, что для пресечения отмывания денег через счета жертвы и защиты от злоумышленников якобы необходимо заявление.
Позже они направляют образец. Под предлогом «приобщения к заявлению» преступники просят сфотографировать банковскую карту с двух сторон и отправить им, тем самым получая доступ к счёту гражданина.
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Лора Луганская