Аферисты переодевались в медведей и «нападали» на Rolls-Royce ради страховки
В Калифорнии двое мужчин и женщина наряжались в костюмы медведей и «нападали» на свои дорогие автомобили, чтобы получить страховые выплаты. Об этом сообщил People.
Алфия Цукерман, Рубен Тамразян и Ваэ Мурадханян признались в мошенничестве в рамках расследования под кодовым названием «Операция Медвежья лапа». По данным следствия, они сообщили страховщикам, что в их автомобиль Rolls-Royce Ghost 2010 года проник медведь и повредил всю внутреннюю отделку.
Однако, когда страховые компании передали дело на экспертизу, следователи усомнились в достоверности этой истории. Биолог из калифорнийского департамента дикой природы, проанализировав записи с камер видеонаблюдения, подтвердил, что медведь был ненастоящим и представлял собой лишь костюм.
Во время обыска в домах подозреваемых этот костюм был изъят. Общий ущерб, нанесенный страховым компаниям, составил более 140 тысяч долларов. Позже выяснилось, что та же группа мошенников подала еще два ложных заявления о нападении медведя на другие автомобили — Mercedes G63 AMG и Mercedes E350.
Суд приговорил Алфию Цукерман к трем месяцам тюремного заключения и двум годам условного надзора, Рубена Тамразяна — к аналогичному наказанию. Ваэ Мурадханяну еще предстоит установить сумму компенсации. Алфия Цукерман должна выплатить 55 тысяч долларов, а Рубен Тамразян — 52 тысячи.
Читайте также: