Восемь человек погибли в результате стрельбы в Мексике
Жертвами нападения в нелегальном мексиканском баре El Rincón de la Banda стали не менее восьми человек, в том числе одна женщина. Об этом пишет местное издание El Financiero.
Трагедия произошла в ночь на субботу в городе Аяла (штат Морелос). Бар открылся всего за день до инцидента и работал без необходимой лицензии. Ситуация осложняется тем, что с 1 января 2025 года в городе действует политика нулевой терпимости к заведениям, продающим алкоголь.
По данным полиции, к бару подъехала группа вооруженных мужчин на мотоциклах. Злоумышленники ворвались внутрь и открыли беспорядочный огонь по посетителям.
Мотивы нападения пока официально не установлены. Одна из основных версий следствия — конфликт между преступными группировками.
