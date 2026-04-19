В Иркутской области автоледи снесла остановку и врезалась в магазин
В городе Вихоревка Иркутской области Nissan X‑Trail повредил муниципальное и частное имущество. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По данным правоохранителей, инцидент случился около 20:45 на улице Северной. Автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта, после чего влетел в здание магазина, повредив его складские помещения.
После столкновения машина опрокинулась. По словам очевидцев, за рулем находилась женщина, которая скрылась с места ДТП. Сейчас инспекторы ведут розыск нарушительницы и призывают ее добровольно явиться в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений.
Другая авария в Иркутской области произошла на трассе Р‑255 «Сибирь». По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с трассы.
