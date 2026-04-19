Дирижер на концерте выбил из рук музыканта скрипку за миллион евро

19 апреля 2026, 08:25

Британский дирижер Мэттью Холлс так увлеченно размахивал руками, что выбил из рук финский скрипачки Элины Вяхяля скрипку Джованни Баттиста Гваданини 1780 года стоимостью около миллиона евро. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.