Дирижер на концерте выбил из рук музыканта скрипку за миллион евро
Британский дирижер Мэттью Холлс так увлеченно размахивал руками, что выбил из рук финский скрипачки Элины Вяхяля скрипку Джованни Баттиста Гваданини 1780 года стоимостью около миллиона евро. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.
Инцидент случился в концертном зале имени Сибелиуса, когда исполнялся Скрипичный концерт №1 Макса Бруха. Во время кульминации Холлс случайно задел ладонь солистки, и скрипка вылетела из её рук. На несколько секунд зал погрузился в напряжённую тишину.
Скрипачка схватилась за голову, а оркестранты замерли в шоке. Вяхяля быстро подняла инструмент, проверила его на наличие повреждений и продолжила выступление.
Эксперты установили, что скрипка Гваданини не получила серьёзных повреждений, но её всё равно отправили к мастеру для более тщательной проверки. Это уже второй громкий инцидент, связанный с этим инструментом: в 2012 году Вяхяля забыла ту же скрипку в немецком поезде.
