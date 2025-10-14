В Приморском крае возбуждено уголовное дело за избиения подростков школьницей

14 октября 2025, 11:07

Фото: iStock/Fedorovekb

В Приморском крае следственные органы начали проверку и возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях появились видео с избиением школьников 14‑летней девятиклассницей. На кадрах видно, как девушка плюёт в лицо мальчику и даёт ему пощечину, а на другом видео она нападает на девочку, которую пытается разнять взрослый.