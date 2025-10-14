В Приморском крае возбуждено уголовное дело за избиения подростков школьницей
В Приморском крае следственные органы начали проверку и возбудили уголовное дело после того, как в социальных сетях появились видео с избиением школьников 14‑летней девятиклассницей. На кадрах видно, как девушка плюёт в лицо мальчику и даёт ему пощечину, а на другом видео она нападает на девочку, которую пытается разнять взрослый.
Региональная прокуратура совместно с СУСК России по Приморскому краю организовали проверку по факту инцидента. Личность девочки установлена, сообщили в УМВД по региону. Местные жители посёлка Пластун Тернейского района уже давно отмечают её агрессивное поведение, но не могут повлиять на ситуацию.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Ход расследования будет докладываться в центральный аппарат Следственного комитета России. Жители надеются на скорейшее решение конфликта и принятие мер для обеспечения безопасности в школе и районе.
