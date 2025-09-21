Аферисты получили данные от iPhone подростка из Сочи и потребовали выкуп

21 сентября 2025, 16:57

Аферисты заблокировали iPhone сочинского подростка и потребовали выкуп за доступ

Фото: istockphoto/husayno

Подросток из Сочи лишился доступа к своему телефону после действия мошенников. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».