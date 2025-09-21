Аферисты получили данные от iPhone подростка из Сочи и потребовали выкуп
Подросток из Сочи лишился доступа к своему телефону после действия мошенников. Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По словам матери, злоумышленники вышли на сына через мессенджер и предложили скачать программу, которая якобы позволяет видеть удалённые сообщения в переписках. Чтобы получить доступ к приложению, школьник передал им данные от Apple ID. Мошенники вошли в аккаунт и сменили пароль.
За то, чтобы вернуть устройство в рабочее состояние, аферисты потребовали семь тысяч рублей. Позже телефон заблокировали по той же схеме, как при его утере. Подросток рассказал о случившемся матери — она обратилась в службу поддержки со своего профиля, но доступ сыну не вернули.
Ранее в Москве мошенники вынудили пожилую женщину купить часы стоимостью более 27 млн рублей и передать их курьеру, убеждая, что так она помогает поймать аферистов. Позже пострадавшая обратилась в полицию, поняв, что её обманули.
