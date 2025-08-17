Аферисты развели челябинского пенсионера на 15 млн руб
В Челябинске двое мошенников выманили у 77‑летнего пенсионера 15 миллионов рублей, сообщили в пресс‑службе регионального управления МВД.
Злоумышленники связались с пожилым человеком через мессенджер, представившись его работодателем, и сообщили о якобы проводимой проверке бухгалтерии. Затем они убедили потерпевшего снять все накопления и передать их «курьеру», который, по словам преступников, должен был доставить деньги «под охраной сотрудников правоохранительных органов в Центробанк для безопасного хранения».
Пенсионер четыре раза встречался с курьером, скрывавшим лицо под кепкой и солнцезащитными очками, и в итоге отдал свыше 15 миллионов рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу; на имущество одного из них наложен арест на сумму 5 миллионов рублей.
