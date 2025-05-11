Аферисты развели профессора МГУ на 2 квартиры в центре Москвы

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Профессор МГУ попался на мошенническую схему. Аферисты лишили мужчину двух квартир в Москве.
Дочь пострадавшего сообщила Readovka, что она получила сообщение от риэлтора о необходимости передачи новым владельцам акты приема-передачи. При этом отец заявил девушке, что не продавал недвижимость. Общий ущерб составил 24 млн рублей.
Проверка в ЕГРН показала, что квартиры уже перешли к другим собственникам. Дочь профессора отметила, что отец отказывается от общения и не хочет ничего объяснять. Мужчина перестал отвечать на звонки. Девушка не исключает и более существенной потери от действий мошенников. По ее мнению, отец мог снять с банковских счетов все сбережения и передать преступникам.
По данным источника, мужчина все-таки написал заявление в полицию.
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Проверка в ЕГРН показала, что квартиры уже перешли к другим собственникам. Дочь профессора отметила, что отец отказывается от общения и не хочет ничего объяснять. Мужчина перестал отвечать на звонки. Девушка не исключает и более существенной потери от действий мошенников. По ее мнению, отец мог снять с банковских счетов все сбережения и передать преступникам.
По данным источника, мужчина все-таки написал заявление в полицию.
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