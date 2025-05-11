В Белоруссии трактор столкнулся с поездом

Фото: iStock/designbydx
В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 человек. Об этом сообщила Белорусская железная дорога.
Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при работающей световой и звуковой сигнализации. Трактор столкнулся со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель.
Отмечается, что никто не пострадал. Повреждение получила обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также:
На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане
В психбольнице для преступников в Германии начался бунт, пишет Bild
Отмечается, что никто не пострадал. Повреждение получила обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также:
На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане
В психбольнице для преступников в Германии начался бунт, пишет Bild
Екатерина Коршунова