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Школьник спас девушку от похищения

Школьник отбил девушку из рук похитителя
Фото: iStock/m-gucci

Фото: iStock/m-gucci

Школьник проявил храбрость не по годам. Мальчик набросился на похитителя девушки.
Инцидент произошел в Ростовской области в Волгодонске. Как сообщает SHOT, накануне в обед неизвестный сзади набросился на 19-летнюю девушку. Мужчина схватил ее и попытался утащить. На крики о помощи прибежал школьник. Мальчик начал отбивать девушку из рук взрослого мужчины. Последний решил скрыться с места похищения. Неизвестный запрыгнул в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним в салоне находился еще один человек.

Проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых.

Вначале мая в Москве школьник попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры. 12-летний мальчик набросился на женщину в порыве гнева. Ей удалось вырваться и вызвать специалистов. Последние посоветовали матери показать ребенка психиатрам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#школьник
#инцидент
#мужчина
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11 мая 2025, 15:31

Фото: iStock/designbydx

В Брестской области Белоруссии трактор столкнулся с поездом, в котором находился 151 человек. Об этом сообщила Белорусская железная дорога.
Авария произошла на регулируемом железнодорожном переезде без дежурного работника перегона Кобрин — Городец при работающей световой и звуковой сигнализации. Трактор столкнулся со вторым и третьим вагонами пассажирского поезда №676 Брест — Гомель.

Отмечается, что никто не пострадал. Повреждение получила обшивка поезда, железнодорожный состав отправился с задержкой. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#поезда
#пассажир
#человек
#инцидент
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На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
11 мая 2025, 15:05

Фото: iStock/conejota

На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек. Об этом информирует местный новостной портал Adaderana со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.

Согласно информации источника, минимум 35 человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Нувара-Элии и Котмале. Личности погибших пока не установили.

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#автобус
#авария
#дороги
#человек
#больницы
#шри-ланка
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Тайские врачи отказываются лечить российского подростка
Тайские врачи отказываются лечить 16-летнего россиянина из-за неоплаченного счета
11 мая 2025, 14:16

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

Несовершеннолетний гражданин России столкнулся с отказом предоставления медицинской помощи в Таиланде. Местные врачи не хотят лечить 16-летнего подростка, который пострадал в ДТП в Паттайе.
Юноша пострадал после того, как не справился с управлением мопеда. Парень был доставлен в местную больницу. У пострадавшего были зафиксированы множественные переломы и внутреннее кровоизлияние. Подростку успешно провели операцию. Проблемы начались позже, когда выяснилось, что страховка не полностью покрыла операцию. Теперь медики отказываются продолжать лечение, сообщает Mash. При этом врачи даже не соглашаются на транспортировку россиянина в другую больницу.

Мальчика воспитывает мать. Женщина работает учителем игры на скрипке. У женщины нет средств на перевозку сына в Россию. Задолженность перед клиникой в Паттайе составляет около миллиона рублей.

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11 мая 2025, 13:09

Фото: iStock/BrianAJackson

Трагедией завершились нелегальные гонки в Иркутской области. В результате наезда погибла 17-летняя девушка. Травмы различной степени тяжести получили еще несколько зрителей.
Гонщик влетел в толпу в ходе заезда на трассе «Ангарск—Тальяны». За рулем вылетевшего авто был 31-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и оказании небезопасных услуг. В деле фигурирует водитель авто и 32-летняя Анастасия, которая и занималась проведением гонок.

По данным SHOT, заезды организовывал Angarsk Racing Club. Гонки проводились на регулярной основе на протяжении последних 10 лет. По словам очевидцев, организаторы гонок требовали от зрителей не выкладывать видео с наездом в социальные сети.

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#авто
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Водитель нелегальных гонок насмерть сбил девушку-подростка в Иркутской области
11 мая 2025, 06:51

Фото: кадр видео Telegram @mvd_38

В Иркутской области участник нелегальных автогонок сбил трёх пешеходов. Одной из них оказалась 17-летняя девушка — она погибла на месте. Ещё двое пострадавших получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, добавив, что против 31-летнего водителя Toyota Chaser возбудено два уголовных дела.
«Прокуратура г. Ангарска поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — написали в Telegram-канале прокуратуры.
Фото: кадр видео Telegram @mvd_38

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением во время гонки в Ангарске и выехал на тротуар, где находились зрители. Он протаранил трех людей, а также автомашину «Хонда Цивик», после чего съехал с дороги.

Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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