Школьник спас девушку от похищения

Фото: iStock/m-gucci
Школьник проявил храбрость не по годам. Мальчик набросился на похитителя девушки.
Инцидент произошел в Ростовской области в Волгодонске. Как сообщает SHOT, накануне в обед неизвестный сзади набросился на 19-летнюю девушку. Мужчина схватил ее и попытался утащить. На крики о помощи прибежал школьник. Мальчик начал отбивать девушку из рук взрослого мужчины. Последний решил скрыться с места похищения. Неизвестный запрыгнул в автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Вместе с ним в салоне находился еще один человек.
Проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых.
Вначале мая в Москве школьник попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры. 12-летний мальчик набросился на женщину в порыве гнева. Ей удалось вырваться и вызвать специалистов. Последние посоветовали матери показать ребенка психиатрам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом
На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане
Проводится проверка, полиция разыскивает подозреваемых.
Вначале мая в Москве школьник попытался задушить свою мать за запрет играть в видеоигры. 12-летний мальчик набросился на женщину в порыве гнева. Ей удалось вырваться и вызвать специалистов. Последние посоветовали матери показать ребенка психиатрам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Белоруссии трактор столкнулся с поездом
На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы
Не долетевшая до Венеры в 1972 году станция СССР упала в Индийском океане
Манцаев Рамиль