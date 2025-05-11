На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы

В Иркутской области участник нелегальных автогонок сбил трёх пешеходов. Одной из них оказалась 17-летняя девушка — она погибла на месте. Ещё двое пострадавших получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, добавив, что против 31-летнего водителя Toyota Chaser возбудено два уголовных дела.