На Шри-Ланке 21 человек погиб при падении автобуса со скалы

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На Шри-Ланке автобус сорвался со скалы, погиб 21 человек. Об этом информирует местный новостной портал Adaderana со ссылкой на правоохранительные органы.
Авария произошла в Котмале, в Центральной провинции Шри-Ланки. Автобус, который следовал из южного паломнического места Катарагама в Курунегала, съехал с дороги и упал с высоты около 100 м со скалы.
Согласно информации источника, минимум 35 человек пострадали. Их госпитализировали в больницы Нувара-Элии и Котмале. Личности погибших пока не установили.
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Екатерина Коршунова