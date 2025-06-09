Mash: Друг Кивы мог сдать его СБУ из-за долга в 30 млн рублей
Друга экс-депутата Рады Ильи Кивы подозревают в сотрудничестве с СБУ
По данным Mash, убийство экс-депутата Украины Ильи Кивы могло быть связано с долгом в 30 млн рублей. Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян якобы слил данные Кивы СБУ, которые наняли киллера.
Сообщается, что Амирханян, находящийся под арестом в Подмосковье за взятки, также подозревался в воровстве 500 млн гривен. Дмитровский суд продлил его арест.
Напомним, тело Кивы было найдено в Одинцове в декабре 2023 года. Он был убит двумя выстрелами. Киллер до сих пор не найден.
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