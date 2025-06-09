Mash: Друг Кивы мог сдать его СБУ из-за долга в 30 млн рублей

09 июня 2025, 17:13

Друга экс-депутата Рады Ильи Кивы подозревают в сотрудничестве с СБУ

Фото: iStock/blinow61

По данным Mash, убийство экс-депутата Украины Ильи Кивы могло быть связано с долгом в 30 млн рублей. Чтобы не отдавать деньги, его друг Араик Амирханян якобы слил данные Кивы СБУ, которые наняли киллера.