17 посетителей парка «Остров мечты» застряли на аттракционе
В Москве несколько посетителей застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в парке «Остров Мечты», сообщил Телеграм-канал Baza.
Очевидцы рассказали, что застрявшие находятся на высоте порядка десяти метров. Самостоятельно работники парка не смогли снять людей с аттракциона. В настоящее время на место происшествия спешат спасатели.
Помощи ожидают 17 человек посетителей парка аттракционов. Отмечалось, что среди застрявших есть пять детей.
В настоящее время администрация парка устанавливает вышку у головного вагона, дабы дать «Воздушному поезду» электричество.
Ранее сообщалось, что яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Уточнялось, что все произошло в минувшую субботу. Яхта «Баунти», на которой катают туристов, находилась у понтонного причала на пляже «Сады морей». В ходе заправки топливо мгновенно выспыхнуло, и начался пожар.
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