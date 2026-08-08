Аферисты убедили 79-летнего москвича оставлять деньги в духовке и забрали 18 млн

08 августа 2026, 17:51

Телефонные мошенники похитили у 79-летнего пенсионера в Москве 18 млн рублей

Фото: Istock/Diy13

В Москве телефонные мошенники похитили у 79-летнего пенсионера 18 миллионов рублей. Как сообщает столичная прокуратура, злоумышленники действовали под предлогом «спасения» сбережений.