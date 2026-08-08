Аферисты убедили 79-летнего москвича оставлять деньги в духовке и забрали 18 млн
В Москве телефонные мошенники похитили у 79-летнего пенсионера 18 миллионов рублей. Как сообщает столичная прокуратура, злоумышленники действовали под предлогом «спасения» сбережений.
Пенсионер перешёл по неизвестной ссылке, после чего ему позвонила девушка, представившаяся сотрудницей службы по борьбе с мошенничеством.
Затем она переключила его на «специалиста финансового органа», которому мужчина рассказал о своих счетах и накоплениях. Лжефинансист убедил пожилого человека в опасности хранения денег в банке.
Напуганный москвич установил приложение, снял все средства и в течение трёх недель частями привозил деньги в разные квартиры по указанию мошенников, иногда оставляя их в духовке. Всего он передал злоумышленникам 18 миллионов рублей. Измайловская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление личностей мошенников.
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