В Крыму брошенный пони больше месяца мучается от жары и голода из-за хозяйки
В Алуште местные жители уже больше месяца подкармливают пони, который стоит привязанным под открытым небом в Профессорском уголке. Как сообщает Telegram-канал Mash на волне, животное постоянно находится на жаре, практически без тени.
По словам активистки Анны, к лошади никто не приходит и не кормит её, поэтому она взяла инициативу в свои руки. Через администрацию ей удалось выйти на собственницу пони.
Та утверждает, что ухаживает за животным, однако соседи говорят, что за последний месяц никто не видел её на территории. Неравнодушные граждане приносят питомцу воду и траву, чтобы он не погиб. По словам местных, этот пони содержится на указанном участке уже около 10 лет.
Сейчас, в летний зной, низкорослый конь особенно страдает от отсутствия укрытия. Анна отметила, что многие жители готовы забрать лошадь и обеспечить ей должный уход, но для этого требуются официальные документы и вмешательство компетентных органов.
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