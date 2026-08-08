В Крыму брошенный пони больше месяца мучается от жары и голода из-за хозяйки

08 августа 2026, 16:35

В Алуште пони больше месяца стоит на жаре без ухода, хозяйка отрицает проблему

Фото: Istock/Ian Fox

В Алуште местные жители уже больше месяца подкармливают пони, который стоит привязанным под открытым небом в Профессорском уголке. Как сообщает Telegram-канал Mash на волне, животное постоянно находится на жаре, практически без тени.