Мужчина изнасиловал женщину без сознания и расправился с её дочерью-младенцем
В индийском штате Чхаттисгарх полиция задержала 65-летнего мужчину по подозрению в нападении на женщину и её младенца. Об этом сообщает Hindustan Times.
Злоумышленник ворвался в дом на ферме, где спали 35-летняя вдова и её десятимесячная дочь. Он попытался изнасиловать женщину, но она оказала сопротивление.
Тогда мужчина нанёс ей несколько ударов кирпичом по лицу. Когда пострадавшая потеряла сознание, преступник завершил задуманное. Заплакавшего ребёнка нападавший схватил за горло, перекрыл дыхание и тоже ударил кирпичом, после чего скрылся.
Родственница нашла жертв позже: девочка уже не подавала признаков жизни, мать находилась в тяжёлом состоянии. Врачи не смогли спасти женщину. Полицейские вышли на след подозреваемого во время опроса соседей: они заметили на его руках странные травмы. Мужчина признался в содеянном.
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