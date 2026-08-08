Мужчина изнасиловал женщину без сознания и расправился с её дочерью-младенцем

08 августа 2026, 15:15

В Индии арестовали подозреваемого в убийстве женщины и младенца

Фото: Istock/Paul Gorvett

В индийском штате Чхаттисгарх полиция задержала 65-летнего мужчину по подозрению в нападении на женщину и её младенца. Об этом сообщает Hindustan Times.