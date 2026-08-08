Российский диджей пропал в Таиланде накануне своего дня рождения
В Таиланде перестал выходить на связь российский диджей, известный под псевдонимом DJ FЫRРИН. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
37-летнему Дмитрию, по словам его родственников, мешали проблемы с документами. Последние четыре года мужчина проживал в Паттайе и выступал в местных барах.
В последнее время он жаловался семье, что срок действия его загранпаспорта истекает, но записаться на приём в консульство для оформления нового не получалось из-за большой очереди.
Родные рассказали, что Дмитрий всегда регулярно звонил матери. Однако 5 августа, за день до своего дня рождения, россиянин перестал отвечать на звонки и не появлялся в социальных сетях. Близкие опасаются, что диджея могли задержать полицейские.
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