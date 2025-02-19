Троих сахалинцев обвинили в похищении с избиением жертвы металлической трубой

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На Сахалине возбудили уголовное дело против трёх местных жителей за похищение человека. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления Следственного комитета.
По версии следствия, 16 февраля 2025 года мужчины избили пострадавшего металлической трубой, от чего он потерял сознание. Затем обвиняемые насильно увезли жертву за город и бросили там.
Подозреваемых задержали. Сейчас решается, какую меру пресечения к ним применить. Расследование продолжается: собирают доказательства.
Ранее сообщалось о том, как мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, однако закон не позволил депортировать «женщину» с наклонностями педофила. При этом судья значительно снизила преступнику залог с той суммы, на которой настаивали прокуроры.
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Подозреваемых задержали. Сейчас решается, какую меру пресечения к ним применить. Расследование продолжается: собирают доказательства.
Ранее сообщалось о том, как мигрант-трансгендер* загнал 14-летнего мальчика в туалет и изнасиловал, однако закон не позволил депортировать «женщину» с наклонностями педофила. При этом судья значительно снизила преступнику залог с той суммы, на которой настаивали прокуроры.
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*ЛГБТ признано в России экстремистским движением
Мария Моисеева