В Подмосковье вышка связи у аэропорта стала целью поджога злоумышленников

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Неизвестные попытались поджечь вышку сотовой связи рядом с аэропортом «Домодедово». По данным правоохранительных органов, злоумышленники использовали бутылки с зажигательной смесью, но оборудование не пострадало.
На месте обнаружены обгоревшие внешние провода и остатки ветоши, сообщает РИА Новости.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Расследование продолжается.
12 февраля сообщалось, что в Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников. В результате последнего поджога она серьезно пострадала, сильно обгорев. 14 дней врачи боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось.
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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). Расследование продолжается.
12 февраля сообщалось, что в Воронеже скончалась девушка, которая подожгла два кафе по указке мошенников. В результате последнего поджога она серьезно пострадала, сильно обгорев. 14 дней врачи боролись за жизнь девушки, однако спасти ее не удалось.
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Мария Моисеева