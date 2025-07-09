Подстанция загорелась в Великом Новгороде из-за грозы, часть города осталась без света
Из-за сильной грозы и ливня произошло возгорание на электроподстанции в районе улицы Якова Павлова в Великом Новгороде. Без электроснабжения осталась Торговая сторона города. Об этом сообщил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в своем Telegram-канале.
На месте происшествия работают все службы пожаротушения и аварийные бригады, принимаются меры по восстановлению подачи электроэнергии.
«В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части района Державинский, улицы Хутынская, Большая Московская и Московская», — уточнил Розбаум.
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Прокуратура Новгородской области организовала проверку соблюдения законодательства в сфере электроснабжения по поручению прокурора области Сергея Швецова.
Надзорное ведомство оценит соблюдение требований при содержании объектов электросетевого хозяйства и примет необходимые меры прокурорского реагирования по результатам выявленных нарушений.
Как сообщили ТАСС в Новгородском гидрометцентре, в ночь с 9 на 10 июля по области ожидались сильные дожди, грозы и усиление ветра порывами до 15-18 м/с.