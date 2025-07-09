Подстанция загорелась в Великом Новгороде из-за грозы, часть города осталась без света

09 июля 2025, 23:32

Фото: iStock/Angelo F-

Из-за сильной грозы и ливня произошло возгорание на электроподстанции в районе улицы Якова Павлова в Великом Новгороде. Без электроснабжения осталась Торговая сторона города. Об этом сообщил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум в своем Telegram-канале.





На месте происшествия работают все службы пожаротушения и аварийные бригады, принимаются меры по восстановлению подачи электроэнергии.





«В связи с сильной грозой произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, в связи с чем отключена подача электроэнергии в части района Державинский, улицы Хутынская, Большая Московская и Московская», — уточнил Розбаум.