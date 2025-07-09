«Уже пора»: Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ
Михаил Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД РФ возрастом
Михаил Богданов объяснил причину своего ухода с поста замглавы МИД России и специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Его решение связано с возрастом, пояснил политик «Известиям».
Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие документы были официально опубликованы на портале правовой информации.
Как сообщал источник ТАСС, Богданов самостоятельно принял решение покинуть занимаемые должности.
«Уже пора. Возраст, пенсия», — объяснил дипломат свое решение «Известиям» 9 июля.Михаилу Богданову 73 года. Он родился 2 марта 1952 года в Москве.
«Радио 1» также сообщало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост после выдвинутых в ее отношении обвинений в коррупции.