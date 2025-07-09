«Уже пора»: Михаил Богданов объяснил свой уход с поста замглавы МИД РФ

09 июля 2025, 23:03

Михаил Богданов объяснил уход с поста замглавы МИД РФ возрастом

Михаил Богданов (Фото: РИА Новости/Александр Кряжев)

Михаил Богданов объяснил причину своего ухода с поста замглавы МИД России и специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Его решение связано с возрастом, пояснил политик «Известиям».





Ранее президент России Владимир Путин освободил Богданова от должности замглавы МИД РФ и от обязанностей спецпредставителя по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие документы были официально опубликованы на портале правовой информации.



Как сообщал источник ТАСС, Богданов самостоятельно принял решение покинуть занимаемые должности.





«Уже пора. Возраст, пенсия», — объяснил дипломат свое решение «Известиям» 9 июля.