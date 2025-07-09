У молодой девушки случился инсульт сразу после предложения руки и сердца от любимого
В Греции молодая туристка из Чехии перенесла инсульт буквально через секунду после того, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Опасная ситуация возникла в субботу, 5 июля, внутри церкви пророка Илии на острове Лефкада (Левкас). Об этом сообщает Daily Mail.
24-летняя девушка потеряла сознание, стоило ее партнеру опустился на одно колено. Чешку экстренно доставили в местную больницу, а затем перевели в более крупную клинику в городе Янина на материковой части Греции.
Предварительные медицинские обследования диагностировали у новоявленной невесты обширный инсульт.
По последним данным, ее состояние оценивается как крайне тяжелое, но стабильное. Медики продолжают оказывать ей необходимую помощь.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи спасли жизнь гражданке Израиля, приехавшей на встречу с женихом. После операции по ампутации ноги молодые заключили брак прямо в больничной палате.
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