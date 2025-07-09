У молодой девушки случился инсульт сразу после предложения руки и сердца от любимого

09 июля 2025, 23:32

Daily Mail: В Греции у 24-летней чешки случился инсульт после предложения руки и сердца

Фото: iStock/Виктор Высоцкий

В Греции молодая туристка из Чехии перенесла инсульт буквально через секунду после того, как ее возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца. Опасная ситуация возникла в субботу, 5 июля, внутри церкви пророка Илии на острове Лефкада (Левкас). Об этом сообщает Daily Mail.