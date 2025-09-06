Афроамериканец зарезал украинскую беженку в метро
В штате Северная Каролина 34-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший жестоко убил 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Об этом сообщает The New York Post.
Трагический инцидент произошёл 22 августа на местной железнодорожной станции. Девушка зашла в вагон и села на пассажирское кресло. Убийца находился за её спиной. Он достал нож и нанес несколько ударов. Как минимум одно ранение пришлось в область горла.
Ирина Заруцкая скончалась прямо в вагоне до прибытия врачей.
После нападения злоумышленник покинул общественный транспорт, однако вскоре был задержан полицией.
Суд постановил оставить подозреваемого под стражей и направить на психиатрическую экспертизу для оценки его вменяемости.
Расследование дела продолжается.
