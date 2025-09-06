Афроамериканец зарезал украинскую беженку в метро

06 сентября 2025, 15:17

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В штате Северная Каролина 34-летний афроамериканец Декарлос Браун-младший жестоко убил 23-летнюю беженку из Украины Ирину Заруцкую. Об этом сообщает The New York Post.