В Чите школьник наступил в лужу и погиб от удара током
В Чите 14-летний подросток погиб после удара электрическим током. Об этом пишет портал Chita.ru.
Правоохранительные органы установили, что причиной стало нарушение техники безопасности при обслуживании электросетей на улице.
По версии следствия, электрик, отвечавший за безопасность на данном участке, грубо нарушил должностные инструкции. Он оставил на бетонном ограждении у тротуара силовой кабель с повреждённой изоляцией, из-за чего металлическое ограждение оказалось под напряжением.
В день происшествия, когда начался дождь, по улице шли двое друзей. Один из них случайно наступил в лужу, где оказался оголённый провод. Его 14-летний друг попытался помочь. Мальчик вытащил пострадавшего, но сам получил смертельный удар током.
Правоохранители нашли электрика и возбудили против него уголовное дело. Мужчина признал свою вину в нарушении техники безопасности, которое привело к трагедии.
