Российская чиновница назвала спасающих своё имущество людей «тараканами»

06 сентября 2025, 14:56

В Барнауле чиновница назвала тараканами торговцев снесённого стихийного рынка

Фото: iStock/Tippapatt

В Барнауле местная чиновница опубликовала в мессенджере видеозапись ликвидации стихийного рынка, на которой местные жители пытаются спасти своё имущество от трактора, уничтожающего прилавки. Под видео она оставила пренебрежительный комментарий, сообщает Telegram-канал Baza.