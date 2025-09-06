Российская чиновница назвала спасающих своё имущество людей «тараканами»
В Барнауле местная чиновница опубликовала в мессенджере видеозапись ликвидации стихийного рынка, на которой местные жители пытаются спасти своё имущество от трактора, уничтожающего прилавки. Под видео она оставила пренебрежительный комментарий, сообщает Telegram-канал Baza.
Женщина назвала этих людей «тараканами, спасающими свой хлам».
Высказывание шокировало местных жителей, вызвав бурю обсуждений. Однако в администрации Ленинского района не признали публикацию нарушением служебной этики. Но всё же позже женщина удалила опубликованную сторис.
Это далеко не первый подобный инцидент с чиновниками в России. Ранее в Сочи сотрудница местной администрации обозвала участников СВО «сидельцами» и «мошенниками». В видео, где она стоит спиной к камере, женщина также оскорбила мать одной из жительниц, назвав её обезьяной, и высказалась крайне негативно о военнослужащих.
